Novak Djokovic contrario al vaccino: "Non vorrei essere costretto a farlo per colpa del coronavirus"

“Sono contrario alla vaccinazione e non vorrei essere costretto da qualcuno a dovervi ricorrere per essere idoneo a viaggiare”. Novak Djokovic si riscopre no-vax e confida i suoi timori in una chat su Facebook con altri sportivi serbi. Il numero uno del circuito tennistico non condivide l’idea di Amelie Mauresmo di porre una condizione fondamentale per la ripresa: l’arrivo di un vaccino contro il coronavirus a cui ricorrere obbligatoriamente. “Se succedesse davvero, a quel punto dovrò prendere una decisione - ha dichiarato Djokovic - ho la mia opinione in merito, non lo so se cambierà ad un certo punto. Capisco che un vaccino potrebbe diventare un requisito necessario dopo la fine dell’emergenza, ma ricordiamoci che ad oggi non c’è alcun vaccino”.

