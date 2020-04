Mertens, l'Inter piomba sul belga? Ostruzione-Juve: Sarri lo chiama in bianconero

21 aprile 2020 a

Dries Mertens e Maurizio Sarri potrebbero ritrovarsi insieme di nuovo. Questa volta però non a Napoli, ma alla Juventus, Il belga è in scadenza di contratto con il Napoli e nonostante l'incontro del 1° marzo con De Laurentiis che pareva il preludio a un prolungamento le parti nelle ultime settimane si sono di nuovo allontanate. Uno spazio di manovra in cui l'Inter, scrive Sportmediaset, si è infilata da tempo e per tempo, prospettando all'esterno azzurro un contratto sensibilmente più remunerativo rispetto a quello prospettato dallo stesso AdL. Contatti ben avviati che sono stati la ragione della nuova frenata con il Napoli.

Maurizio Sarri, che ha dato nuova linfa alla carriera dell'attaccante "inventandolo" centravanti ai tempi partenopei, ha avanzato alla dirigenza bianconera la sua richiesta: prendiamo anche Mertens. Una richiesta che può contare sulla forza persuasiva di Sarri e sulla riconoscenza del belga.

