Attenta Inter, su Brozovic ora c'è anche il Liverpool di Klopp

All' Inter due elementi di spicco della rosa hanno una clausola rescissoria nel contratto: Lautaro Martinez e Marcelo Brozovic. In entrambi i casi lo strumento è attivabile dal 1° al 15 luglio, ma quella riguardante il croato è di 60 milioni di euro. Non pochi, particolarmente in tempi di coronavirus e di bilanci tutti da rivedere, ma quasi la metà rispetto ai 111 del contratto di Martinez. Lo scrive il Giorno.

Il croato ha estimatori in Premier, in particolar modo il Liverpool, club che ha le possibilità economiche e di appeal per poter arrivare al cervello del centrocampo di Conte. Ad oggi non ci sono notizie riguardanti trattative in corso, solo sondaggi e apprezzamenti. Il giocatore non ha dato segnali di insofferenza, è ritenuto un perno della squadra, ma un eventuale avventura in Premier nella squadra campione d' Europa e dominatrice d' Inghilterra potrebbe diventare un richiamo molto forte.

