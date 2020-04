Formula 1, Helmut Marko è sicuro: "Prime due gare il 5 e il 12 luglio. Austria già pronta", la voce dalla Red Bull

24 aprile 2020 a

“Ci saranno due gare, entrambe di domenica, una il 5 e una il 12 luglio”. Parole di Helmut Marko, convinto del fatto che la Formula 1 abbia trovato data e luogo per dare il via al mondiale 2020. “Sono una seconda ondata dell’epidemia - ha dichiarato il consulente della Red Bull in un’intervista radiofonica - potrebbe impedire alla Formula 1 di fare tappa in Austria”. Qui è previsto il GP del 5 luglio, Marko è convinto che allo stato attuale delle cose il circuito sarebbe già pronto a soddisfare tutte le richieste necessarie per correre in sicurezza. Inoltre è sempre sul tavolo di tenere più gare sulla stessa pista: il 19 luglio è in programma il GP a Silverstone, che si è offerta di ospitare due gare consecutive. A questo punto non è da escludere che la cosa si possa concretizzare con una prima corsa il 12 luglio e il bis una settimana dopo.

