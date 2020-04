Claudio Lotito, finale scudetto tra Juventus e Lazio: "Non vedo perché l'Inter dovrebbe essere coinvolta"

27 aprile 2020 a

Claudio Lotito non disdegna l’idea di una finale scudetto tra Lazio e Juventus per ovviare al problema della ripresa della serie A. Al momento l’incertezza è totale, ma il presidente biancoceleste guida la fila di chi vuole trovare la soluzione migliore per garantire una degna conclusione alla stagione e soprattutto l’assegnazione del titolo. “I maligni dicono che ho la smania di tornare in campo per vincere lo scudetto? Ma se non si gioca più io sono già in Champions - ha dichiarato Lotito in un’intervista rilasciata a La Repubblica - e risparmio quattro mensilità di stipendi. Avrei la convenienza a non giocare, ma io ragiono di sistema”. Poi Lotito ha spiegato perché una finale Lazio-Juve non sarebbe un’idea così assurda: “Oggi sono a un punto dalla Juventus, e solo per Juve-Inter che vabbè, l’avete vista. Ma all’andata contro la Juve ho vinto 3-1 e anche in Supercoppa l’ho battuta 3-1 E dovevamo ancora giocare il ritorno. Per equità, una squadra come l’Inter, che ha 8 punti in meno di noi, o l’Atlanta, che ne ha 14 in meno, mi dica lei se deve essere coinvolta”.

