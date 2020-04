Mario Balotelli, retroscena di mercato: “Ero d'accordo con la Juventus, poi è arrivato il Milan e non ci ho più visto”

29 aprile 2020 a

“Dopo il Manchester City stavo andando alla Juventus, ero anche abbastanza d’accordo”. Mario Balotelli ha svelato un gustoso retroscena di mercato durante una diretta su Instagram. “Poi si è messo di mezzo Adriano Galliani - ha continuato l’attuale attaccante del Brescia - e quando mi hanno detto che c’era il Milan, di cui sono simpatizzante, non ci ho più visto”. I rossoneri sono infatti sempre stati nel cuore di Balo, così come l’Inter che lo ha lanciato ai massimi livelli: “La Juve era una bella scelta, mi sarebbe andata anche bene, visto che poi ha vinto quasi tutto per anni. Non è che non ci abbia pensato, ma alla fine ho scelto col cuore”. E purtroppo la carriera di SuperMario non è andata come si pensava, pur essendo stata di ottimo livello.

