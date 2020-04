Psg campione di Francia, la Ligue 1 finisce così: furibonde proteste del Tolosa

30 aprile 2020 a

a

a

Ufficiale, il Paris Saint Germain è campione di Francia in seguito allo stop definitivo al campionato per coronavirus. La Lega calcio transalpina, infatti, ha attribuito al Psg, primo con 12 punti di vantaggio sul Marsiglia e una partita in meno dopo 28 giornate, lo scudetto. Marsiglia e Rennes saranno le altre due squadre qualificate in Champions, Lille, Reims e Nice andranno in Europa League, mentre Amiens e Tolosa la prossima stagione ripartiranno dalla seconda serie francese (Lens e Lorient le promosse dalla Ligue 2).

Milan, la versione di Suso: il giorno in cui Giampaolo è crollato. Una fine a tempo record

Insomma, decisioni a tutto campo. Che scatenano le proteste. In prima linea il Tolosa, che tuona: "Non potremo difendere, lealmente e sul campo, la possibilità di restare in Ligue 1 fino all'ultimo giorno -ha scritto Olivier Sadran-. Ne siamo profondamente dispiaciuti. Vorrei quindi sottolineare con forza la mia posizione: qualsiasi decisione di retrocessione basata sulla classifica provvisoria alla fine del 27 o 28 ° turno sarebbe ingiusta, iniqua e infondata nella legge', indica Olivier Sadran, che continua: “Di conseguenza, una retrocessione costituirebbe un inaccettabile allontanamento dai principi di equità ed etica sportiva la cui LFP e FFF sono garanti. Qualsiasi decisione unilaterale di retrocessione costituirebbe una sanzione non prevista dalla normativa applicabile. Qualsiasi altra decisione, che non consenta al TFC di discutere in modo sportivo ed equo delle sue possibilità di mantenimento, sarebbe immediatamente contestata dinanzi ai tribunali competenti', conclude minaccioso.

"Senza accordo sul protocollo, stop alla Serie A dal governo": Spadafora in tackle

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.