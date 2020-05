Juventus, da Ronaldo a De Ligt tardano i rientri: il "vuoto operativo" sulla ripresa in casa bianconera

02 maggio 2020 a

L'incertezza regna ancora sovrana in casa Juventus circa la data ufficiale per la ripresa degli allenamenti di squadra e l'attesa per un protocollo definito e condiviso che segni il via libera. Un "vuoto operativo" che in casa bianconera si arricchisce di un'ulteriore "vacanza", quella dei nove stranieri ancora all'estero che, per inciso, una volta rientrati dovranno osservare il necessario periodo di quarantena. Lo scrive Sportmediaset.it.

Non è stata diramata alcuna convocazione per i calciatori e dunque è possibile che il centro sportivo bianconero potrebbe rianimarsi anche dopo l'ancora eventuale data del 18 maggio indicata come quella della ripresa degli allenamenti. Per starci dentro si dovrebbe prevedere infatti che entro un paio di giorni atterrino all'aeroporto di Torino almeno otto voli privati, considerando che Rabiot si trova in Costa Azzurra e può dunque usare la macchina. Sinora l'unico tornato è Pjanic, l'ultimo che se ne è andato De Ligt. Su Gonzalo Higuain indiscrezioni ne danno imminente l'arrivo a Torino, ma anche qui certezze non ce ne sono. E le voci si rincorrono, vane e discordanti, da ormai diversi giorni.

