Neymar, voglia di Barcellona: rifiutati 100 milioni dal Psg, pronto a dimezzarsi lo stipendio

Il ritorno di Neymar al Barcellona è stato il tormentone della scorsa estate e probabilmente lo sarà anche nella prossima, quando il trasferimento potrebbe finalmente concretizzarsi. Secondo le indiscrezioni di El Mundo Deportivo, il brasiliano è determinato a riabbracciare Messi e compagni, al punto da essere disposto a lasciare molti soldi sul tavolo. Il Psg gli avrebbe infatti proposto un bonus da 100 milioni di euro per spingerlo a rinnovare il contratto, in scadenza nel 2022. Ma Neymar non si sarebbe lasciato ammaliare, anzi è disposto a dimezzarsi l’ingaggio pur di tornare al Barça: attualmente guadagna circa 50 milioni l’anno tra stipendio e bonus per il ruolo di uomo immagine della National Bank of Qatar. I blaugrana non gli offrirebbero più di quanto già fatto nel 2017, ovvero poco più di 20 milioni.

