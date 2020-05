Giro d'Italia, ufficiale il nuovo calendario: si corre a ottobre, dopo il Tour de France di settembre

05 maggio 2020 a

L'edizione numero 103 del Giro d'Italia ha ufficialmente un nuovo calendario. L'Unione ciclistica internazionale ha stabilito le date della stagione di ciclismo, interrotta bruscamente a causa dell'epidemia da coronavirus che ha investito il mondo intero. La corsa a tappe per la maglia rosa verrà recuperata a ottobre, dal 3 al 25. Inoltre la prima corsa in linea si svolgerà in Italia: il primo agosto è in programma la 'Strade Bianche'. Per quanto riguarda gli altri grandi giri, il Tour de France si correrà dal 29 agosto al 20 settembre, mentre la Vuelta di Spagna è stata fissata dal 20 ottobre all'8 novembre. Nuove date anche per le classiche monumento, a partire dalla Milano-Sanremo che è stata programmata per l'8 agosto: poi si correranno la Parigi-Roubaix il 25 ottobre e il Giro di Lombardia il 31 dello stesso mese.

