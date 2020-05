Torino, un calciatore positivo al coronavirus alla vigilia della ripresa degli allenamenti: altra bomba sulla Serie A

07 maggio 2020 a

a

a

Un calciatore del Torino, asintomatico, è risultato positivo al test sul coronavirus. Ad annunciarlo la stessa società granata, che ha effettuato i tamponi a tutti i calciatori in vista della ripresa degli allenamenti. Nella giornata in cui lo juventino Paulo Dybala è finalmenre uscito dal tunnel del contagio, un'altra bomba sulla Serie A il cui ritorno è sempre in bilico. Il calciatore del Torino, di cui non è stata resa nota l'identità, è stato subito messo in quarantena, mentre i compagni riprenderanno ad allenarsi al Filadelfia venerdì prossimo, individualmente e a porte chiuse.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.