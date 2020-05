Milan, Ralf Rangnick parla del suo futuro: "Mi hanno cercato e l'avventura mi piace"

08 maggio 2020 a

Ralf Rangnick, coordinatore sportivo delle squadre Red Bull ed ex tecnico del Lipsia, in una intervista alla Bild ha parlato delle indiscrezioni che lo vogliono a un passo dall'accettare l'offerta del Milan. "Mi hanno chiesto la disponibilità così ho avvisato la Red Bull e ci sono stati colloqui con il mio agente. Poi è arrivato il coronavirus e sono sorte questioni più importanti".

L’ex allenatore del Lipsia, scrive la Stampa, vuole avere tempo e chiede ampi poteri all’interno del club. Entra in gioco però il futuro di Paolo Maldini, ancora in sospeso per la prossima stagione. L’ex capitano aveva espresso parere contrario all’arrivo di Rangnick. È un nodo che dovrà essere sciolto in breve tempo.

