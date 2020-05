Paolo Scaroni, "Il Milan giocherà un calcio veloce, che non si vede in Italia"

08 maggio 2020 a

a

a

Paolo Scaroni, presidente del Milan in videoconferenza con il portale di diritto sportivo Olympialex ringrazia l'ad della sua squadra Ivan Gazidis: "Gazidis è un professionista del mondo del calcio e si occupa di tre aree. La prima missione è costruire una squadra giovane, che giochi un calcio veloce, più veloce rispetto a quello che si vede abitualmente in Italia, più simile al modello inglese o a quello dell'Ajax". E qui il primo nome a venire in mente per la panchina è ovviamente quello del "guru" tedesco Rangnick.

"La seconda area riguarda il nuovo stadio, San Siro ha un grande nome, ma è totalmente obsoleto per il calcio. La terza sezione sono gli sponsor. Il Milan ne ha bisogno, senza risultati non arrivano gli sponsor e senza sponsor non arrivano i risultati. La sfida è conquistare nuovi tifosi ovunque, in luoghi come Cina, Indonesia e Pakistan, disputando le partite in orari compatibili con le dirette tv".

“Mi hanno cercato e l'avventura mi piace”. Rangnick esce allo scoperto: a un passo dal Milan (e addio Maldini)

Il Milan è tra i club che non fanno mistero di voler provare a portare a termine la Serie A "La mia posizione è chiara, l'ho espressa anche in Lega, voglio finire il campionato. È possibile e fattibile. La decisione finale non spetta né alla Lega né ai club, ma al governo".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.