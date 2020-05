Milan, l'indiscrezione: "Coronavirus, casi positivi? In corso accertamenti". Una bomba sulla Serie A

08 maggio 2020 a

a

a

Il futuro della Serie A sempre più a rischio. L'indiscrezione-bomba viene rilanciata dal Corriere dello Sport: al Milan, il sospetto è che ci siano dei giocatori positivi, in via di accertamento. Se tutto sarà confermato sarà necessario vedere se gli anticorpi generati dal coronavirus sono recenti oppure no. Una vera e propria bomba, dopo i casi alla Fiorentina e alla Sampdoria. Fiato sospeso a Milanello, insomma, dove ieri i rossoneri hanno svolto una doppia seduta individuale, centrata esclusivamente sul recupero fisico. Il primo ad arrivare è stato Gigio Donnarumma. Ancora non sono rientrati Zlatan Ibrahimovic, fermo in Svezia, e Franck Kessie, bloccato in Costa d'Avorio perché non ci sono voli per Milano: nel paese africano è tutto chiuso da 10 giorni e per il centrocampista sarà difficile rientrare in tempi stretti.

Coronavirus, la Fiorentina è un focolaio: altri sei positivi tra calciatori e staff

Serie A, Spadafora frena ancora: prima del 18 maggio non se ne parla nemmeno di tornare a giocare

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.