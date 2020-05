Bobo Vieri intervista Shevchenko: "Mi manca più il golf che il calcio, sono due mesi che non tocco mazza"

07 maggio 2020 a

“Sono due mesi che non prendo la mazza”. Andriy Shevchenko rivela che in tempi di quarantena forzata dal coronavirus avverte più la mancanza del golf che quella del calcio. L’ex attaccante del Milan è stato intervistato da Christian Vieri durante una diretta Instagram. Per non pensare all’astinenza da ‘green’, l’ucraino sta guardando tanta tv e in particolare The Last Dance, la docu-serie su Michael Jordan: “Il mio eroe sportivo, l’atleta più grande per carisma, personalità. Mai nessuno è stato come lui”. Sheva ha anche ricordato anche i momenti più belli in rossonero, tra la Champions League vinta nel 2003 contro la Juventus e il pallone d’oro nel 2004: “Fu l’anno perfetto. Il Milan giocava un calcio pazzesco e mi aiutò tantissimo. In quel momento arrivò anche il supporto della nazionale. Con l’Ucraina eravamo primi nel girone di qualificazione per i Mondiali 2006”.

