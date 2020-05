Diego Maradona in lacrime per il coronavirus: "Aiutiamo le persone a mangiare", l'appello pro-ong

16 maggio 2020 a

a

a

Diego Maradona, visibilmente commosso, ha pubblicato in video in sostegno della Corazones Solidarios, una ong che aiuta migliaia di bambini in difficoltà. L'intento del fuoriclasse argentino, considerato da molti il più grande calciatore mai esistito, ha voluto inviare un messaggio per sensibilizzare milioni di persone che lo seguono affinché non vengano dimenticati i più deboli, soprattutto in questo momento terribile dettato dalla pandemia da coronavirus. "A Coraziones Solidarios - ha dichiarato Maradona - va tutto il mio amore e la mia tenerezza. Aiutate le persone a mangiare. Il mio non vuole essere uno show, so perfettamente di cosa parlo perché è una cosa che ho vissuto a Villa Fiorito". Sì, perché prima di diventare il genio del calcio mondiale, Maradona viveva in uno dei quartieri più poveri di tutta l'Argentina, tanto che per anni il suo unico obiettivo nel calcio era guadagnare abbastanza da portar via tutta la sua famiglia da quella situazione invivibile.

"Un complotto della Fifa, tutti hanno visto che c'era qualcosa di losco": Usa '94, Maradona è stato incastrato?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.