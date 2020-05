Bundesliga di nuovo in campo, Todibo scandalizza la Germania: "Vatti a scop*** tua...". Insulto osceno contro Haaland

16 maggio 2020 a

a

a

Torna in campo la Bundesliga, dopo il lockdown per coronavirus, e nel calcio tedesco è già scandalo. Colpa del derby della Ruhr tra Borussia Dortmund e Schalke 04, stravinto dai gialloneri per 4-0. Ma soprattutto per il raptus di Todibo, difensore francese ex Barcellona oggi allo Schalke. Nel corso di un calcio d'angolo, ha affrontato a muso duro lo spauracchio del Borussia, il baby-bomberissimo norvegese Haaland, invitandolo testualmente a una pratica sessuale disgustosa: "Vatti a scop*** tua nonna". Il problema di Todibo è che, a spalti vuoti e microfoni accesi, tutti, in campo e a casa, hanno sentito distintimante il volgarissimo insulto e ora rischia di andare in contro a una squalifica molto pesante.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.