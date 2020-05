Luciano Spalletti, l'ex tecnico ricorda l'Inter "Siamo andati in Champions, meglio che vincere una Coppa Italia"

17 maggio 2020 a

a

a

Luciano Spalletti è tornata a parlare dei suoi anni interisti e ha anche ricordato il suo rapporto con Francesco Totti. Lo ha fatto in una videochiamata trasmessa su Sky: " Sottovalutato il mio lavoro all'Inter? Dispiace se mi dite questo. Il raggiungimento della Champions, dopo lo scudetto è l’obiettivo più importante ed è meglio del vincere una Coppa Italia".

"Teheran è scesa in piazza per me, sono malati di calcio". Stramaccioni racconta il calcio in Iran

Su Francesco Totti con cui si è lasciato male quando allenava la Roma è chiaro: “ In generale con lui ho avuto un buon rapporto, per me contano sempre prima i risultati della squadra. Sono successe cose che i miei comportamenti fossero differenti ma sempre mettendo al primo posto i risultati della squadra. Gli auguro una grande carriera da manager".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.