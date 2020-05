Sebastian Vettel, la Mercedes ammicca per far saltare in aria la Ferrari? Un sospetto nel circus

18 maggio 2020 a

a

a

L'interesse della Mercedes in Formula 1 per Sebastian Vettel, sotto contratto quest'anno per l'ultima volta con la Ferrari, non si spiega molto visto che la casa tedesca ha già Hamilton e sotto mano uno dei giovani più promettenti come George Russell e il pur sempre fedelissimo Bottas, se non quello di farsi portare i segreti dei motori di Maranello. "Stiamo vedendo cosa fare con George Russell e poi c' è la variante Vettel. Ma questo non è in cima alla nostra agenda al momento, prima vogliamo concentrarci sul nostro team", ha spiegato il direttore esecutivo della scuderia, Toto Wolff.

Un clamoroso ritorno in Formula 1 per Fernando Alonso: le ultime voci, dal circus

"È una situazione un po' difficile da gestire se hai ancora un pilota in scuderia, mentre l'anno successivo sarà in una squadra avversaria", spiega infine Wolff e secondo il Giornale è questo il motivo prncipale dell'attuale interesse per il pilota della Ferrari: i tedeschi vogliono mettere solo un po' di pressione a quelli del Cavallino.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.