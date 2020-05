Juventus, test tutti negativi al coronavirus: Sarri sorride e riabbraccia anche Rabiot e Higuain

21 maggio 2020 a

La Juventus ha un ottimo motivo per sorridere: sono arrivati i risultati dei test ai quali si è sottoposta tutta la squadra nella giornata di mercoledì, e hanno dato tutti esito negativo. Il club bianconero potrà così riprendere il lavoro di allenamento con gruppi più numerosi: finora i calciatori hanno svolto sedute molto spezzettate e con il mantenimento delle distanze di sicurezza. Inoltre alla Continassa si sono visti Khedira e Matuidi: domani, venerdì 22 maggio, ci saranno al lavoro anche Rabiot e Higuain, che sono stati gli ultimi due bianconeri a rientrare in Italia. Anche loro sono risultati negativi e possono quindi interrompere in anticipo la quarantena: non hanno infatti bisogno di aspettare il compimento dei quattordici giorni prima di riunirsi al resto del gruppo.

