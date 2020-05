Michael Schumacher, il dossier dalla Spagna: voci sul trattamento con cellule staminali

26 maggio 2020 a

Come sta Michael Schumacher? Sono passati sei anni e mezzo dal tragico incidente sulle Alpi francesi che ha stravolto la vita di una delle più grandi icone sportive di sempre. Le sue condizioni di salute sono avvolte nel mistero: la moglie Corinna e la famiglia hanno imposto la totale privacy, sono pochissime le persone che hanno notizie certe sulla salute del sette volte campione del mondo di Formula 1. Il Mundo Deportivo ha pubblicato un dossier in cui ha ricostruito gli ultimi sei anni e mezzo di Schumacher, tra notizie certe e voci di corridoio. L’ultima relativa ad un presunto trattamento di cellule staminali: il pilota tedesco sarebbe stato visitato almeno due volte all’ospedale europeo Georges Pompidou di Parigi, dove si ipotizza che abbia ricevuto un trattamento specifico. Ma anche in questo caso non ci sono conferme dirette, sempre per il discorso legato alla privacy: le uniche persone esterne alla famiglia che sono ammesse alla casa di Ginevra sono Jean Todt e Felipe Massa, ed entrambi non si sono mai lasciati scappare una parola di troppo su Schumacher.

