Formula 1, Fernando Alonso verso la Renault? Le voci sul ritorno del campione

In questa stagione di Formula 1, che dovrebbe partire a luglio, non ci sarà. Ma la prossima potrebbe essere quella del clamoroso ritorno di Fernando Alonso nel Circus. L’ex ferrarista, secondo quanto riportato da Marca, sarebbe in pole position per prendere il posto di Ricciardo (che ha appena firmato per la McLaren) alla Renault. La trattativa sarebbe alle fase iniziali, ma la scuderia francese vorrebbe Alonso anche per rilanciarsi in una stagione in cui i nuovi regolamenti potrebbero cambiare molto cose.

Leclerc-Sainz, la Ferrari dei ragazzi. Obiettivi, pericoli e segreti: tutto ciò che c'è da sapere

Per lo spagnolo sarebbe un doppio ritorno: con il team francese si è laureato due volte Campione del Mondo (2005 e 2006) e ha corso nel 2008 e 2009 dopo una parentesi negativa alla McLaren nel 2007. Il suo ultimo ingaggio percepito in McLaren (2018) supera quanto quello di Ricciardo in Renault. Una differenza che, sempre secondo Marca, potrebbe essere coperta da Liberty Media, la società proprietaria della Formula 1.

