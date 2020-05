Formula 1, il sogno di Bernie Ecclestone: "La coppia Lewis Hamilton-Sebastian Vettel sarebbe un super team"

24 maggio 2020 a

Bernie Ecclestone, imprenditore nonché presidente onorario della Formula 1, è convinto che la coppia Lewis Hamilton-Sebastian Vettel creerebbe un "super team" alla Mercedes e gioverebbe alla Formula 1. "Mi piacerebbe vederlo alla Mercedes - ha spiegato all'emittente tedesca Rtl - Sarebbe positivo per il circus, per lo sport e per le persone che lo guardano". Sulla possibile convivenza tra i due l'ex capo del circus dei motori non ha dubbi. "Penso che entrambi possano andare d'accordo senza problemi, hanno un super talento e formerebbero una squadra super - ha concluso - Non penso che lui si preoccuperebbe e so che Seb vorrebbe avere l'opportunità di correre contro di lui". Insomma, il sogno nel cassetto del big è stato svelato.

