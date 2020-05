Inter, Beppe Marotta cerca un altro argentino per il dopo Lautaro: il nome del baby bomber

29 maggio 2020 a

a

a

L'Inter è sulle tracce Adolfo Gaich. La punta, classe 1999 del San Lorenzo, è tra i profili seguiti dai nerazzurri. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. A Beppe Marotta piace il giocatore soprattutto in virtù della clausola rescissoria da 15 milioni di euro, perché potrebbe diventare in breve tempo un investimento per il futuro, da poter eventualmente anche trasformare in plusvalenza.

Lautaro Martinez, la cassa integrazione del Barcellona aiuta l'Inter: 111 milioni, missione impossibile?

Gaich è un gigante di 190 per 85 kg di peso,e rappresenterebbe un centravanti di grande forza, possibile alternativa a Romelu Lukaku anche a livello fisico. Sul giocatore però, come confermato dal presidente del San Lorenzo Marcelo Tinelli, avrebbero puntato il mirino anche Barcellona, Psg, Atalanta, West Bromwich Albion, Gent e Atletico Mineiro.

