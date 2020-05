Mauro Icardi, addio Inter (e Juve). “C'è l'accordo”: va al Psg a prezzo quasi di saldo

30 maggio 2020 a

Mauro Icardi dirà addio all’Inter. La trattativa con il Psg è ormai chiusa: è attesa l’ufficializzazione del passaggio del centravanti argentino ai parigini. La scorsa estate il Psg aveva preso in prestito l’attaccante con un diritto di riscatto fissato a 70 milioni. L’emergenza coronavirus, scrive il Corriere della Sera, però ha costretto l’Inter ad applicare uno sconto: il Psg acquista così il giocatore per 50 milioni più 8 di bonus.

Mauro Icardi a un passo dal Psg, all'Inter i soldi del riscatto: affare (quasi) fatto

Icardi aveva già definito il suo contratto a settembre: avrà un ingaggio netto di 10 milioni l’anno per le prossime quattro stagioni. Nel caso in cui il Psg dovesse rivenderlo a un club italiano all’Inter andranno 10 milioni in più. La prossima cessione sarà quella di Lautaro al Barcellona, il primo acquisto Cavani dal Psg.

