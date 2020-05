Lautaro-Icardi-Cavani: Inter, il super intrigo di mercato per l'attacco

23 maggio 2020 a

a

a

Il Barcellona con il benestare di Leo Messi ha deciso di volere Lautaro Martinez a tutti i costi. L’intenzione dei blaugrana è di affiancare una cospicua somma di denaro ad alcune contropartite tecniche: i nomi più gettonati sono quelli di Vidal (già cercato dai nerazzurri a gennaio) e di Junior Firpo. L’Inter sarebbe disposta a trattare perché avrebbe preso atto della volontà di Lautaro di giocare con Messi al Barça: stando così le cose, se la trattativa dovesse andare a buon fine, allora i nerazzurri avranno bisogno di un nuovo attaccante. Perso Mertens, che ha rinnovato con il Napoli, il nome caldo sembra essere quello di Cavani. Il cui arrivo a Milano è però legato al futuro di Mauro Icardi, suo attuale compagno al Psg: i francesi non hanno alcuna intenzione di pagare i 70 milioni per il riscatto, ma l’Inter potrebbe applicare uno sconto importante grazie all’inserimento dell’uruguaiano come contropartita.

Serie A, la nuova vita degli arbitri "grazie" al virus: abolite le proteste, protocollo rigidissimo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.