Mauro Icardi a un passo dal Psg, all'Inter i soldi del riscatto: affare (quasi) fatto

Secondo quanto riporta l'Equipe il Paris Saint-Germain sarebbe pronto a piazzare l'affondo definitivo: vuole riscattare Mauro Icardi dall'Inter. I dirigenti del club francese, tra cui Leonardo ex allenatore dell'Inter, e i dirigenti nerazzurri starebbero ragionando su una cifra intorno ai 60 milioni di euro.

Lautaro-Icardi-Cavani: Inter, il super intrigo di mercato per l'attacco

Dopo il via libera di Wanda Nara, scrive Sportmediaset, la questione sul futuro di Icardi sembra vicina a una soluzione. In Francia ormai non hanno dubbi e danno praticamente per certo il riscatto. Secondo l'Equipe, ballerebbero 10 milioni di euro rispetto ai 70 chiesti dai nerazzurri, ma l'impressione è che le parti ora siano molto più vicine. Al momento, infatti, l'offerta del Psg per Icardi sarebbe composta da una parte fissa di 55 milioni di euro, più alcuni bonus per arrivare a 60 milioni.

