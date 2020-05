Beppe Barletti, addio a 92 anni ad uno dei volti storici di 90° minuto

30 maggio 2020 a

Addio a Beppe Barletti, volto storico di 90° Minuto, la celebre trasmissione sportiva che la domenica trasmetteva le sintesi delle gare del nostro campionato. Barletti, in pensione ormai dal 1993, è morto all'età di 92 anni. Barletti seguiva principalmente le vicende di Juventus e Torino e proprio il club granata è stato tra i primi a esprimere il proprio cordoglio con un messaggio su Twitter.

Tra le altre cose, ha raccontato agli italiani il Mondiale in Argentina nel 1978, dove fu inviato per il Tg2. In Rai Barletti - non era soltanto l'uomo del calcio - ma era capace anche di grandi interviste, come quella al grande cardiochirurgo Chris Barnard.

