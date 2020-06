Gennaro Gattuso, il messaggio del Milan dopo la morte della sorella: "Il tuo immenso dolore è anche il nostro"

02 giugno 2020 a

a

a

“Il tuo dolore è anche il nostro”. Il Milan è vicino più che mai a Gennaro Gattuso, che è chiamato ad affrontare un grave lutto familiare. È venuta a mancare la sorella Francesca, di soli 37 anni, che era ricoverata in ospedale dallo scorso febbraio, quando aveva accusato un malore in casa. Il tecnico del Napoli ha appreso la drammatica notizia mentre stava dirigendo la seduta di allenamento a Castel Volturno. Non potevano ovviamente mancare le condoglianze del club rossonero, che nell’era Berlusconi è stato come una famiglia per Gattuso: “Francesca ha affrontato la malattia con la stessa carica e la stessa solarità con cui ha vissuto Milanello e il Milan ogni giorno. Rino, il tuo immenso dolore e quello della tua famiglia è anche il nostro. Riposa in pace cara Francesca”.

Gennaro Gattuso, la tragedia: morta la sorella Francesca a soli 37 anni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.