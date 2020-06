Koulibaly, offerta da pazzi. Dall'Inghilterra sono sicuri: quanto è disposto a pagare il Manchester United per il centrale del Napoli

03 giugno 2020 a

Un'offerta che non si può rifiutare, quella per Kalidou Koulibaly, difensore centrale del Napoli. Dall'Inghilterra sono sicuri: il Manchester United, che negli ultimi 10 anni di soldi sul mercato ne ha investiti a miliardi, starebbe per proporre ad Aurelio De Laurentiis un assegno da 80 milioni di euro. Certo, 20 in meno della quotazione (astronomica) che ADL ha piazzato come "taglia" per il senegalese lanciato a livello internazionale da Mauirizio Sarri, ma comunque una cifra quasi fuori mercato considerato il contesto attuale, con tanto di grave incognita coronavirus sulla prossima stagione. Quest'anno il rendimento del difensore è decisamente calato rispetto alle prime strepitose stagioni in azzurro, ma Gattuso difficilmente se ne priverebbe.

