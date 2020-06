Serie A, ufficiali le cinque sostituzioni: la modifica temporanea al regolamento

05 giugno 2020 a

Adesso è ufficiale: anche in Serie A saranno consentite cinque sostituzioni a partita fino al termine della stagione. La Figc ha quindi adottato la modifica temporanea al regolamento, proposta dalla Fifa e già adottata da altri campionati europei, Bundesliga in primis. Un cambiamento di buon senso per cercare di ridurre gli affaticamenti e gli infortuni, dato che i calciatori sono costretti ad un tour de force estivo dopo un lungo stop. La Federazione specifica che “ogni squadra può effettua le suddette sostituzioni utilizzando al massimo tre interruzioni della gara, oltre all’intervallo previsto tra i due tempi di gioco”. Inoltre si precisa che “laddove le due squadre effettuino una sostituzione nello stesso momento, questa verrà considerata un’interruzione della gara utilizzata per le sostituzioni da entrambe le squadre”.

