Silvio Berlusconi, Monza in serie B: "Ho brindato, mi emoziono ancora a vincere nel calcio", la confessione

“Ho brindato visto che non possiamo fare feste pubbliche”. Silvio Berlusconi non nasconde l’entusiasmo per la promozione in Serie B del suo Monza, che era in testa al girone di Lega Pro con 16 punti di vantaggio sulla seconda, prima dell’interruzione forzata dal coronavirus. “Mi emoziono ancora a vincere nel calcio - ha confessato il presidente del club biancorosso a Qsvs - se non fosse così non sarei più in campo. Ora la Serie A? Ci stiamo preparando per fare una buona stagione in B e sono ottimista sulla possibilità di vincere subito il campionato”. Per i rinforzi citofonare Adriano Galliani: “È sempre molto attivo e presente. Pensiamo a 4-5 calciatori, stiamo cercando i migliori giovani di Serie B e anche di Lega Pro”. Poi Berlusconi è tornato sulla pazza idea di portare Zlatan Ibrahimovic al Monza: “Era un obiettivo vero come Kakà, poi abbiamo dovuto rinunciare per difficoltà extracalcistiche. Ma nel calcio non si sa mai”.

