Francesco Totti, primo colpo da agente: nel suo team, la promessa dell'Inter

Francesco Totti ha intrapreso la nuova carriera di agente. E ha già fatto il suo primo colpo come procuratore: Simone Bonavita, un ragazzo 16enne in forza all'Inter, da un po' di tempo nel giro delle Nazionali giovanili. Per molti può essere uno dei candidati a nuovo Tonali, ragazzo che Totti ha elogiato a lungo nelle settimane di lockdown.

Totti ha iniziato a girare per l'Europa e il mondo, ma il primo pupillo lo ha trovato sotto casa in pratica: Bonavita infatti era già finito nell'ambiente Roma in passato, visto che i giallorossi provarono a portarlo a Trigoria, senza però riuscirci. Il ragazzo ha firmato ieri con la CT10 Management, pubblicando una foto in cui è ritratto con l'altro procuratore Giovanni DeMontis, nonchè Vincent Candela, ex leggenda della Roma che sta collaborando con l'agenzia di Totti per scovare importanti giovani in giro per il mondo. Per Bonavita anche un contratto con la Nike, segno di come non solo Totti abbia fiutato il talento del giovane centrocampista

