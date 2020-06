Formula 1, qui non si corre mai: saltano altre tre GP

12 giugno 2020 a

La Formula 1 subisce altre defezioni e nel 2020 non farà tappa a Singapore, Suzuka e a Baku. Gli organizzatori della tappa sul circuito di Marina Bay hanno ufficializzato la rinuncia al Gran Premio per questa stagione a causa delle restrizioni legate alla pandemia di coronavirus. “La salute di tutte le persone che sarebbero coinvolte è stata messa in primo piano – ha commentato Mr Colin Syn, vice-presidente del Gran Premio di Singapore – e dopo mesi difficili abbiamo dovuto prendere questa decisione”. Scelta fatta anche da Azerbaigian e Giappone e la stessa sorte potrebbe toccare presto al Vietnam. Un calendario, insomma, ridotto davvero all'osso.

