Radja Nainggolan, il rifiuto alla Juventus: "Mai con i più forti". E strizza l'occhio a Conte

Radja Nainggolan, dopo una stagione con l'Inter, è in prestito al Cagliari. Con i sardi 24 presenze e cinque gol in questa stagione prima dello stop per l'emergenza Coronavirus. Per lui ora si prospetta un ritorno in nerazzurro. Il centrocampista belga, intanto, è intervenuto nel corso di una live su Twitch, dove ha parlato della sua nota rivalità sportiva con la Juventus. "Ho sempre detto che non andrei alla Juve perché mi piacciono le sfide, non voglio mai stare con i più forti. La cosa più bella secondo me è prendere una squadra e portarla in alto. Poi ora gli juventini mi diranno che è la Juve a non volermi, ma va bene così. Ora i tifosi della Juve mi fanno anche i cori contro, ma la verità è che sono soltanto rimasto coerente con ciò che ho detto".

Il centrocampista ha anche parlato dell'attuale tecnico dell'Inter, Antonio Conte: "Mi sarebbe piaciuto lavorare con lui, amo le persone che parlano chiaro e lui è uno che ti dice le cose in faccia, con me è stato sempre stato trasparente sin dall’inizio”

