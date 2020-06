De Laurentiis infiamma la finale Napoli-Juve: "Sarri? Mi ha tradito con la scusa più volgare, quella dei soldi"

15 giugno 2020 a

“Mi ha tradito con la scusa più volgare, quella dei soldi. Lo avevo voluto io e lui è andato via con quella scusa”. L’addio di Maurizio Sarri è ancora una ferita aperta per Aurelio De Laurentiis, che in un’intervista al Corriere dello Sport ha infiammato la finale di Coppa Italia, in programma mercoledì 17 giugno alle 21. Allo stadio Olimpico di Roma il Napoli sfiderà la Juventus allenata dal grande ex, che per la prima volta in carriera in Italia gioca una partita che vale un trofeo. “Quando lo scelsi tappezzarono la città di striscioni contro di me”, ha ricordato il presidente De Laurentiis, che non si aspettava di essere mollato da Sarri e di dover così rinunciare al gioco che aveva incantato Italia e Europa.

