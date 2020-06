Zlatan Ibrahimovic al Monza, il sogno di Berlusconi e Galliani: ripresi i contatti

16 giugno 2020 a

a

a

La suggestione Zlatan Ibrahimovic torna improvvisamente di moda per il Monza. Il presidente Silvio Berlusconi ha recentemente confermato di aver avuto contatti con diversi campionissimi da portare in Lombardia, dove con il suo nuovo club ha conquistato la promozione in serie B: ma il Cav non si accontenta, vuole l’impresa chiamata serie A e per raggiungerla è disposto a concedersi anche qualche piccola follia. Come il fuoriclasse svedese, che a fine agosto lascerà quasi sicuramente il Milan, indipendentemente da come andrà a finire la stagione: il club gli ha già fatto capire che non lo considera nei piani della prossima stagione. Secondo l’indiscrezione del Corriere della Sera, i contatti tra Zlatan e il Monza vanno ancora avanti, con Adriano Galliani che sogna il grande colpo ma deve fare i conti con il no di Ibrahimovic, che per ora sembra intenzionato a tornare in Svezia, più precisamente all’Hammarby di cui è anche socio.

Champions League stravolta dal Covid: final eight in gara secca a Lisbona e finale il 23 agosto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.