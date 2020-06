Maurizio Sarri e la Juve sconfitta dal Napoli in Coppa Italia: "Dipende da Cristiano Ronaldo e Dybala"

18 giugno 2020 a

"In questo momento non possiamo fare di più". Maurizio Sarri è più sconsolato che onesto: dopo la sconfitta della Juventus in finale di Coppa Italia contro il Napoli, primo obiettivo stagionale sfumato, il tecnico toscano punta il dito contro le sue stelle: "Non possiamo esprimere di più per la condizione che abbiamo. La partita l'abbiamo fatta con applicazione. Ci manca brillantezza per rendere la mole di gioco pericolosa, la prestazione è stata buona ma ora restano rabbia e delusione".

"In questo momento - ha sottolineato il tecnico - facciamo fatica soprattutto a livello di individualità. A Cristiano Ronaldo, a Dybala e ai nostri grandi solisti manca corsa e quel pizzico di brillantezza in più per incidere e saltare l'uomo, ma lo ritengo abbastanza normale in questo periodo. Ai giocatori non ho detto niente, eravamo tutti molto arrabbiati e delusi e penso che in questo momento sia meglio stare in silenzio". Dietro queste parole, però, anche un pizzico di speranza: che la Juve torni a correre (e a vincere), quando arriveranno gli appuntamenti pesanti, dalle sfide in Champions alla volata scudetto con Inter e Lazio.

