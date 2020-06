Zinedine Zidane sotto attacco, Asprilla: "James Rodriguez è paziente, io l'avrei mandato a mangiare mer***a"

19 giugno 2020 a

"Io avrei invitato Zinedine Zidane a mangiare mer***a". Il caso James Rodriguez esplode nello spogliatoio del Real Madrid e a farlo esplodere è Faustino Asprilla, ex attaccante del Parma negli anni 90 e mito del calcio colombiano. Il popolare Tino ha detto la sua sulla sorte del connazionale, tornato a Madrid dopo l'esperienza non esaltante al Bayern Monaco e finito in fondo alle gerarchie di mister Zidane. "James non è un irresponsabile, si allena ogni giorno, come tutti gli altri - spiega Asprilla al quotidiano Marca -. Gli allenatori dicono sempre la stessa cosa, che tutti i giocatori sono uguali e così motivano le riserve. Ma ci sono solo 3 o 4 giocatori che entrano sempre. Non ditemi che il capocannoniere di una Coppa del Mondo come quella del 2014 in Brasile possa essere dietro Mariano Diaz o non so chi nelle scelte. Ci vuole rispetto e basta. James è paziente, io avrei invitato Zidane a mangiare merda”. Più chiaro di così...

