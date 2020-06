Serie A, pareggio Torino-Parma dopo 103 giorni: Nkoulou, gol e in ginocchio per George Floyd

20 giugno 2020 a

La Serie A riparte con l’1-1 tra Torino e Parma. Dopo 103 giorni di stop a causa dell’epidemia da coronavirus, è bastato un quarto d’ora per il primo gol: lo ha realizzato Nkoulou, abile a svettare di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il difensore camerunese ha portato in vantaggio i granata e anziché esultare si è inginocchiato e ha rivolto il pugno al cielo in segno di sostegno al #BlackLivesMatter, il movimento contro il razzismo nato dopo la morte di George Floyd, l’afroamericano ucciso da un agente a Minneapolis. Alla mezz’ora è arrivata la replica del Parma, con una conclusione potente dal centro dell’area di rigore: a lasciarla partire è stato Kucka, che ha così siglato l’1-1. Nella ripresa il Torino ha avuto l’occasione migliore per vincerla, ma Belotti si è visto respingere un calcio di rigore da Sepe: e così la prima post-Covid è un pareggio che rappresenta il primo punto di Longo sulla panchina granata, ma che non conduce il Torino fuori dalla crisi.

