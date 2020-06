Inter, Antonio Conte soddisfatto a metà: "Lo dico sempre, bisogna ammazzare l'avversario"

22 giugno 2020 a

Dopo la vittoria con la Sampdoria, Antonio Conte suona nuovamente la carica per l'Inter. Ribadisce di credere al tricolore, seppur con alcuni distinguo: "Scudetto? Siamo in corsa, vogliamo giocarci tutte le nostre carte - ha detto il tecnico salentino -. I nostri margini di errore però saranno minimi. Chi è davanti può permettersi qualche passo falso, noi no. Io dico sempre di ammazzare l'avversario. Basti pensare a quello che è successo contro il Napoli: crei tanto, domini, poi vai a casa e ti criticano. Oggi è successa la stessa cosa. Bisogna essere più cinici e determinati", ha sottolineato.

Serie A, Lukaku e Lautaro fanno 30: l'Inter riparte dal 2-1 sulla Samp e resta in scia della Juve

L'Inter, ora, si trova a sei punti dalla vetta. E ancora, Conte ribadisce l'importanza di chiudere le partite: "Perché poi subisci un gol e vai in affanno. Questa era una partita vitale, come lo saranno tutte da qui alla fine. Non avremo più spazi per sbagliare. Certo fa parte del percorso di crescita, ma se vogliamo rimetterci in gioco dobbiamo farlo. Siamo a 6 punti, mica a chissà quanto. Personalità? Non è quello il problema. Bisogna capire che per vincere ci vuole cattiveria, bisogna ammazzare sportivamente l'avversario quando si ha la possibilità di farlo. A ogni occasione da rete bisogna fare gol", ha concluso il mister

