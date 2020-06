Milan, rincorsa all'Europa League: Lecce travolto 4-1, la formula Pioli funziona anche senza Ibrahimovic

22 giugno 2020 a

Il Milan prosegue la caccia all'Europa League e travolge 4-1 il Lecce in trasferta, nella prima partita di campionato dopo la "pausa-coronavirus" e il ritorno di Coppa Italia contro la Juventus. I rossoneri si portano così a 39 punti insieme al Napoli al sesto posto provvisorio, ma con una gara in più rispetto agli azzurri, al Verona e al Parma, dirette concorrenti. Senza Ibrahimovic, gli uomini di Pioli puntano sul collettivo e il 4-2-3-1 che esalta Calhanoglu. I gol sono di Castillejo (primo centro stagionale) nel primo tempo, quindi nella ripresa nel giro di 3 minuti prima pareggia il Lecce su rigore con Mancosu, quindi è ancora il Milan a reagire con Bonaventura e Rebic in contropiede. Il poker lo serve il redivivo Leao di testa. Nell'altro anticipo delle 19.30 del 27esimo turno, la Fiiorentina non va oltre l'1-1 casalingo contro il Brescia: Pezzella risponde al rigore di Donnarumma. I viola sono a 31 punti, in zona pericolo, le rondinelle restano ultimi a 17 punti, un piede in Serie B.

