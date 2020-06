Sinisa Mihajlovic attacca Rocchi e la Juve: "Voglio vedere se danno un rigore così anche a noi"

23 giugno 2020 a

“Voglio vedere se danno un rigore così su calcio d’angolo anche a noi”. Sinisa Mihajlovic non le manda a dire all’arbitro Rocchi e all’addetto al Var, Chiffi, per il tiro dal dischetto concesso nel primo tempo e realizzato da Cristiano Ronaldo per l’1-0 (poi la partita è finita 2-0 in favore della Juventus). Il Bologna recrimina perché non è convinta dalle immagini, dalle quali si vede Denswill fermare de Ligt con una strattonata all’altezza del petto. Nella ripresa sono poi stati i padroni di casa ad invocare un rigore nel deserto dello stadio Dall’Ara: sempre su calcio d’angolo, De Sceglio interviene in ritardo su Barrow, ma dopo un controllo audio col Var, per Rocchi non c’erano gli estremi per il rigore. Ovviamente di diverso avviso Mihajlovic, che non ha nascosto il suo disappunto per le decisioni dell’arbitro.

La Juve torna a correre col minimo sforzo: Ronaldo e Dybala, 2-0 al Bologna. Ma dietro Sarri è contato

