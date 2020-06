Ferrari, test a porte chiuse al Mugello: Vettel-Leclerc, la prima volta dopo la pandemia

23 giugno 2020 a

Sono iniziati i test a porte chiuse della Ferrari al Mugello. Ovviamente c’è grande curiosità attorno a Sebastian Vettel, giunto alla sua ultima stagione con la scuderia di Maranello. Insieme a Charles Leclerc, il tedesco ha iniziato gli allenamenti in vista della partenza del campionato mondiale di Formula 1, fissata per il fine settimana del 5 luglio in Austria. Per i primi test la Ferrari sta impiegando la vettura del 2018: l’obiettivo è mettere alla prova la resistenza fisica di Vettel e Leclerc dopo il lungo stop a causa del coronavirus. Allenamento che servirà alla scuderia anche per mettere a punto tutte le procedure anti-Covid che dovranno essere rispettate quando inizierà ufficialmente la stagione. Nonostante le porte chiuse, va segnalata la curiosità e l’affetto di diversi tifosi che hanno raggiunto le colline intorno al circuito pur di vedere sfrecciare le Rosse al Mugello.

