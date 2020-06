Verona-Napoli e Spal-Cagliari: i risultati delle partite di Serie A vedono gli azzurri a quota 42

23 giugno 2020 a

Un 2 a 0. Si chiude così il match che ha visto protagonisti il Napoli e il Verona. Un trionfo, quello della 27/a giornata di Serie A disputato allo stadio ’Bentegodì della città scaligera, per il Napoli. A decretare le sorti della partita i gol di Milik al 38’ del primo tempo e Lozano al 45’ della ripresa. Gli azzurri salgono così a quota 42 al sesto posto, mentre i gialloblù restano fermi in ottava posizione con 38 punti.

Buone notizie anche per il Cagliari che contro la Spal segna uno 0 a 1. Decisiva, in questo caso, la rete di Simeone al 94', proprio durante il recupero. Una sconfitta per la Spal che rende meno remota la possibilità di retrocessione.

