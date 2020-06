Serie A, Gattuso trascina il Napoli alla quinta vittoria di fila: 3-1 ad una Spal con un piede in B

28 giugno 2020 a

Il Napoli continua la corsa e inguaia la Spal con la quinta vittoria consecutiva, seppur a cavallo del lockdown, per la squadra di Gattuso che al San Paolo cala il tris, firmato da Mertens (123° centro nella sua carriera azzurra), Callejon e Younes. Alla faccia del rischio appagamento dopo il trionfo in Coppa Italia. Tre punti che consentono ai partenopei di salire a 45 punti e consolidare il sesto posto, tenendo a distanza il Milan fresco di vittoria sulla Roma, ora distante tre punti. Quinta piazza nel mirino.

Troppo evidente il divario visto al San Paolo: a Di Biagio non basta Petagna, prossimo giocatore del Napoli e autore del provvisorio pareggio (12° centro in campionato). Agli estensi, ultimi a braccetto con il Brescia, serve davvero un miracolo per schivare la Serie B. Annullato anche un gol, nel primo tempo, ad Insigne. Il capitano del Napoli servito da Mertens era scattato sul filo del fuorigioco sul lancio di Fabian Ruiz, ma il Var ha poi rilevato la posizione irregolare del belga.

