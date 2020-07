Juventus, tutto facile contro il Genoa: decidono Dybala, Ronaldo e Douglas Costa con gol da fenomeni

01 luglio 2020 a

Nove gol in tre partite e altrettante vittorie. In serie A la Juventus si è subito lasciata alle spalle la cocente sconfitta subita ai rigori contro il Napoli in finale di Coppa Italia. I bianconeri si sono imposti per 3-1 sul campo del Genoa e hanno tenuto le quattro lunghezze di vantaggio sulla Lazio. Dopo un primo tempo in bianco, la Juve si è scatenata nella ripresa con i suoi pezzi più preziosi: ad aprire le danze è stato Dybala, seguito cinque minuti più tardi da Ronaldo. Entrambi hanno segnato gol di pregevole fattura, ma ancora meglio ha fatto Douglas Costa: il 3-0 nasce da una pazzesca conclusione a giro, che quasi ha sfidato le leggi della fisica. Negli ultimi minuti il Genoa ha trovato il gol della bandiera con Pinamonti, che però non basta per lasciare il quartultimo posto: la zona retrocessione è ad appena un punto di distacco.

