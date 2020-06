Lazio, ribaltato il Torino: Immobile storico, Inzaghi resta in scia della Juve

30 giugno 2020 a

La Lazio vince 2-1 in casa del Torino e rimane in scia della Juventus. La squadra di Simone Inzaghi segue lo stesso copione di tre giorni fa, quando passò in svantaggio contro la Fiorentina, salvo poi ribaltare la partita. Stavolta il vantaggio granata arriva praticamente a freddo: dopo nemmeno 5 minuti un fallo di mano in area biancoceleste viene punito con il calcio di rigore, che Belotti è bravo a realizzare spiazzando Strakosha. La Lazio non ci sta e gradualmente prende in mano il pallino del gioco, ma deve aspettare il terzo minuto della ripresa per giungere al pareggio: lo sigla Ciro Immobile, che raggiunge quota 29 gol in altrettante giornate di campionato. Numeri da capogiro, che l’attaccante potrà festeggiare insieme alla vittoria, arrivata al 73esimo grazie alla rete di Parolo. Il Torino non è stato in grado di reagire e ha rischiato in diverse occasioni di subire anche il terzo gol: la squadra di Longo rimane quattordicesima e deve continuare a guardarsi le spalle, dato che la zona retrocessione è a soli 6 punti di distacco e ci sono ancora 10 partite da disputare.

