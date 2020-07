Inter su Emerson Palmieri: pronta l'offerta, il ruolo di Antonio Conte

03 luglio 2020 a

a

a

L’Inter continua ad essere molto attiva sul calciomercato. D’altronde la qualificazione in Champions League è blindata e vincere lo scudetto rimontando Juventus e Lazio in sole nove giornate appare quasi impossibile. E allora il club nerazzurro ha già lo sguardo rivolto alla prossima stagione, dopo i grandi progressi fatti registrare nella prima con Antonio Conte in panchina. Dopo aver ufficializzato l’ingaggio di Hakimi, l’Inter vuole rifarsi il look anche sull’altra fascia, quella di sinistra: il nome caldo è quello di Emerso Palmieri, ex Roma ora al Chelsea. Conte lo ha già allenato a Londra e lo vorrebbe di nuovo con sé: Marotta è pronto ad accontentarlo, l’accordo sul cartellino (gli inglesi vogliono almeno 30 milioni) è fattibile.

Rinnovo bloccato, mezza Europa pronta a fare follie: Messi, col Barça può finire nel peggiore dei modi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.