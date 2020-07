Leo Messi, rinnovo bloccato con il Barcellona: mezza Europa pronta a fare follie per lui

03 luglio 2020 a

Leo Messi avrebbe deciso di sospendere le trattative per il rinnovo. Il condizionale è d’obbligo, ma l’indiscrezione è clamorosa ed è lanciata da “Cadena Ser”. Il fuoriclasse argentino potrebbe davvero lasciare il Barcellona nel 2021: inoltre sarebbe particolarmente seccato dai rumors che provengono dall’interno dello stesso club blaugrana. A infastidirlo soprattutto le voci sulla “guerra” che avrebbe ingaggiato con l’attuale allenatore, Quique Setien. E così sullo sfondo si starebbe profilando uno scenario in cui Messi non chiude la carriera a Barcellona. Il dialogo sul rinnovo fino al 2023 sembrava ben arrivato, poi però è arrivato il brusco stop: c’è da scommettersi che il presidente Bartomeu non mollerà, avendo la necessità di arrivare alle elezioni della prossima primavera con in tasca il rinnovo di Messi.

